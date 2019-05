Roberto Giacobbo a Blogo | La divulgazione è sempre servizio pubblico | anche su Rete

Roberto Giacobbo : “L’alternativa ad Alberto Angela sono io” : “Siamo così in pochi a fare divulgazione in prima serata che non c’è spazio per l’invidia. Non sono l’anti-Angela, ma un’alternativa: ci dovrebbero proteggere come i panda”. A dirlo è Roberto Giacobbo che, alla vigilia della partenza del suo programma su Rete 4 “Freedom – Oltre il confine“, ha raccontato il suo mestiere di divulgatore in un’intervista al Corriere della Sera. “Il mio compito è quello di ...