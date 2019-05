Risultati Serie C | la diretta live delle gare di ritorno dei Playoff | pareggia il

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019)C – Si giocano le partite dideidiC. Sfide importantissime valide per gli ottavi di finale. Ad aprire la giornata sarà Catanzaro-Feralpisalò; si riparte dalla vittoria dei lombardi dell’andata per 1-0. Il resto del programma alle 20,30:infuocato al “Massimino” tra Catania e Potenza dopo le polemiche che hanno seguito la partita d’andata (1-1); il Monza tenta il miracolo a Imola, dopo aver perso all’andata per 1-3; tutto aperto in Pisa-Carrarese dopo il pari 2-2 della gara d’andata; sembra, invece, chiusa la partita tra Viterbese e Arezzo, dopo la vittoria dei toscani a domicilio per 3-0.C CATANZARO-FERALPISALO’ 1-1 CATANIA-POTENZA IMOLESE-MONZA PISA-CARRARESE VITERBESE-AREZZO SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALEL'articoloC, la ...

