Risolto il mistero del doppio volto della Luna

Chiara Ferragni - Risolto il mistero del fratello : ecco chi è : Lo ha scritto proprio Chiara Ferragni in persona nei commenti a un suo post su Instagram, chiarendo il piccolo mistero della sorprendente comparsa di un fratello maschio fino a ora ma visto prima nelle sue IG Stories: “È il figlio di mio padre, in realtà è un fratellastro ma è come se fosse mio fratello”. Dunque è proprio come avevano ipotizzato diversi commentatori: si tratta del figlio nato da una nuova unione del padre delle ...

Kim Kardashian ha finalmente Risolto il mistero dei lavandini della sua casa : Si tratta di una creazione esclusiva , visto che la 38enne ha svelato che esistono solo 8 prototipi al mondo di quei lavandini. Poi ha spiegato come funzionano: la superficie di marmo ha una leggera ...

Telefoni di Garfield portati dalle onde sulla spiaggia : Risolto "mistero" lungo decenni : La curiosità era cresciuta sempre più. Per decenni ambientalisti e semplici curiosi avevano raccolto, in diversi periodi...

Risolto dopo 35 anni il mistero dei telefoni a forma di Garfield abbandonati sulla spiaggia : dopo 35 anni viene Risolto il mistero dei telefoni a forma di gatto Garfield che si arenano sulle spiagge di Finisterra, dipartimento della Bretagna affacciato sul Mare d'Iroise nel nord-ovest della Francia. Moltissimi esemplari dell'oggetto simbolo degli anni Ottanta - con la forma del gatto protagonista delle strisce a fumetti di Jim Davis, che apriva gli occhi quando veniva alzata la cornetta - inquinano una delle aree marittime più ...