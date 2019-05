Riso al Forno Salsiccia e Mozzarella

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 22 maggio 2019)alSe quest’oggi non avete molta fantasia o voglia di pensare a cosa cucinare leggete qui… Avete mai fatto ilal? Si tratta di una ricetta campana, e questo primo piatto ricchissimo viene chiamato anchetto dell’arcivescovo. E’ una pietanza abbastanza calorica, ma dall’ottimo sapore. Non è difficile da realizzare, e se vi piace la, potete valorizzarla degnamente con questa preparazione. A legare il tutto sempre il pomodoro, o pelato o passato, come vuole la tradizione culinaria regionale. Ingredienti per 4 persone 400 gr di, 1/2 l di latte, 3 cucchiai di farina, un po di noce moscata, 100 gr di burro, una pelata o una bottiglia di 1 litro di pomodoro, olio, cipolla, 2 foglie di alloro, un rametto di rosmarino, 2 salsicce, 200 gr di, un etto di prosciutto cotto, formaggio, ...

Siib_ : ~Break. . »Scoperte interessanti per la pausa pranzo grazie @elisasempreeli @ @ilbaracchinoitinerante BUDDHA BOWL:… - Siib_ : ~Break. . »Scoperte interessanti per la pausa pranzo grazie @elisasempreeli @ @ilbaracchinoitinerante BUDDHA BOWL:… - FChiusaroli : RT @LapoCalissi: Andava matto per la pasta al forno, alternata all’insalata di riso quel lepido camallo di Livorno. #Terzine #ScrittureBrev… -