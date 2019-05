Rimini | moglie denuncia il marito | ' Vuole avere sempre rapporti e mi tratta male'

E' malato - vuole fare sempre l'amore e mi rincorre per casa! Moglie esasperata denuncia marito a Rimini : Il caso a Rimini, dove la donna per provare le accuse alla polizia ha fotografato svestito in casa il compagno. "Il mio uomo è malato...". E con queste parole, e alcune fotografie compromettenti in mano, una Moglie ha denunciato alle forze dell'ordine il proprio marito. Protagonisti della vicenda a Rimini una sudamericana di 27 anni e un imprenditore riminese di 52. La donna, per provare le accuse, si è presentata in Questura con ...