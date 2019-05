Rihanna sta vivendo nel nostro continente da due anni e nessuno lo sapeva

Il nuovo album di Rihanna - il duetto con Lady Gaga - il titolo misterioso : la popstar alza il sipario su #R9 : Il nuovo album di Rihanna non ha ancora un titolo ufficiale, ma visto che la sigla #R9 ormai la perseguita da anni - ovvero da quando il pubblico ha iniziato ad inseguirla chiedendole senza sosta novità sul prossimo disco di inediti - non è detto che non sarà proprio quella, alla fine, a dare il nome alla nuova era discografica. La popstar barbadiana, che ha appena annunciato la nascita del suo marchio di lusso FENTY con cui entrerà nella ...

L’annuncio di Rihanna che fa la storia non è quello che i fan stanno aspettando : L'annuncio di Rihanna più atteso dal pubblico riguarda la data di uscita del nuovo album, o almeno di un primo singolo, o magari del titolo del disco: insomma, quello che il suo pubblico aspetta da tre anni è solo nuova musica. Invece dopo le linee di cosmetici e di intimo (Fenty Beauty e Savage x Fenty), le partnership commerciali e l'impegno solidale nei paesi sottosviluppati, Rihanna non ha ancora dato il via alla nuova era discografica e ha ...

Rihanna inarrestabile : in arrivo la Maison Fenty : Foto: Getty Images for Fenty Beauty Ariana Grande sta per entrare nel mondo dell'alta moda? - LEGGI L'offerta spazierà dall'abbigliamento prêt-à-porter agli accessori, passando per calzature, ...

Rihanna - Blake Lively e tutte le star che ci sono mancate al Met Gala 2019 : Desaparecidos The post Rihanna, Blake Lively e tutte le star che ci sono mancate al Met Gala 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Sta per arrivare il film segreto di Childish Gambino e Rihanna : Il prossimo 12 aprile viene inaugurata l’edizione 2019 del Coachella, il festival californiano di arte e musica che raccoglie appassionati ed entusiasti da tutto il mondo. Uno degli headliner di quest’anno è l’attore e musicista Donald Glover (Atlanta, Star Wars: Solo), noto anche con il nome d’arte di Childish Gambino. Il set musicale, che sarà diffuso in diretta anche su YouTube, non sarà l’unico suo progetto che ...

I fan sono convinti che ci sia un matrimonio in vista per Rihanna a causa di questo indizio : Che Hassan Jameel sia pronto a fare la proposta? The post I fan sono convinti che ci sia un matrimonio in vista per Rihanna a causa di questo indizio appeared first on News Mtv Italia.