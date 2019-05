Rifiuti ed erosione nei fondali della laguna di Venezia

romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2019)edneidi– Sono stati documentati per la prima voltaedneidigrazie ad una sorta di ecografia del fondalere, ottenuta con uno strumento che “vede” con risoluzione centimetrica su una fascia larga alcune decine di metri ai lati dell’imbarcazione. Tracce di dragaggi, solchi incisi dalle chiglie di navi fuori rotta su bassio dai motori delle barche e dalle eliche dei vaporetti in sosta alle fermate, che arano, letteralmente, il fondale in condizioni di bassa marea. E, poi, una grande quantità di. “Una sorta di ‘terra dei fuochi’ subacquea in cui un misto di incuria, dolo e inconsapevolezza porta molte persone a credere che quanto si getta in mare non abbia conseguenza sugli ecosistemi e sulla salute umana, solo perché questo ambiente non è immediatamente visibile ...

