Retroscena Ancelotti | Gazzetta | “Indiscrezioni su Gasperini al Napoli lo hanno spinto a

(Di mercoledì 22 maggio 2019), Ladello Sport rivela un’ indiscrezione clamorosa:che, se confermato, avrebbe davvero del clamoroso. Anche se, dobbiamo dirlo, certe cose sono all’ ordine del giorno quando si opera a questi livelli. Si, perché ilnon si è lasciato certo bene con i vecchi allenatori. Sia Mazzarri che Benitez, e poi ancora Sarri, nella loro ultima stagione in azzurro,infatti mantenuto sulla corda il presidente Aurelio De Laurentiis fino all’ ultimo. Con il patron che ha dovuto in tutta fretta sopperire all’ improvviso addio. Per questo motivo, ci sembra normalissimo che il club si tuteli in caso di un eventuale cambio di programma improvviso. L’ edizione odierna delladello Sport rivela uninteressante relativo proprio a questo argomento.: “Il ...

