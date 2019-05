Renzi pensa già a un nuovo centrosinistra

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Sono un senatore del Pd e sto facendo campagna elettorale per il Pd. La nostra lealtà è fuori discussione. Ma è evidente che prima delle prossime politiche - non dopo le Europee: prima delle politiche - occorra riorganizzarsi. Bisogna guardare a un centro sinistra moderato, perché la nostra storia e tutto il mondo insegnano che le elezioni noi le vinciamo al centro, non a sinistra”. Lo dice l’ex premier ed ex segretario del Pd Matteo, intervistato da QN.Alla domanda se il Pd possa essere superato, risponde: “Questa è una discussione che deve aprire Zingaretti. Da parte nostra il segretario ha avuto la massima collaborazione. L’unico fuoco amico contro Zingaretti è arrivato da sgangherate proposte dei suoi collaboratori più stretti, tipo aumentare gli stipendi dei parlamentari...”.Sulla ...

