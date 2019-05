Renzi | “Conte è somma di tutte incompetenze | ha tanta spocchia che parla di sé in terza

Matteo Renzi : “Conte è indegno - svilisce ruolo del presidente del Consiglio” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca il presidente del Consiglio durante un evento elettorale a Milano: "Conte che non sceglie fra garantismo e giustizialismo non solo non è degno di essere presidente del Consiglio: non è degno di essere professore di diritto. Conte sta svilendo il ruolo del presidente del Consiglio".Continua a leggere