Ravenna | marocchino se la prende con fidanzata e passanti | arrestato

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Federico Garau L'arrivo dei carabinieri non è servito a placare le intemperanze del giovane, che si è scagliato contro gli uomini in divisa, aggredendoli e rivolgendo minacce nei loro confronti Tensioni nella serata di lunedì in centro ad Alfonsine (), dove un cittadino straniero ha dato in escandescenze,ndosela con alcuniper poi aggredire lache si trovava con lui. A seminare il panico in strada undi 24 anni residente a Faenza. In preda ad un'inspiegabile furia, il nordafricano, che si aggirava nei pressi di un fast-food, ha insultato e minacciato numerose persone, le quali hanno prontamente allertato le autorità locali. La situazione è ben presto degenerata, tanto che il magrebino, ormai fuori controllo, ha finito con l'accanirsi contro la propria compagna, che è stata afferrata con violenza per un braccio e trattenuta con la ...