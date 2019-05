Rai | le nomine di Salini e i malumori della Lega

Rai - l’ad Fabrizio Salini stoppa il pressing della Lega e ufficializza nove nomine : Dopo giorni di tensioni con la Lega , da viale Mazzini arriva la fumata bianca. L’amministratore de Lega to Fabrizio Salini ha firmato e comunicato al consiglio d’amministrazione della Rai l’elenco delle nomine di sua competenza. E da quella lista sono esclusi alcuni nomi nomi cari al Carroccio. L’ad ha puntato su tre donne per altrettante poltrone chiave: alla direzione dell’area Digital va Elena Capparelli, attualmente ...

Rai - tensione in cda tra l’ad Salini e De Biasio (quota Lega) sul caso Fazio. Slitta ancora annuncio delle nomine corporate : Nessuna nomine corporate durante il consiglio di amministrazione straordinario Rai. Slitta ancora l’annuncio che arriverà comunque prima della presentazione del piano industriale ai dipendenti prevista per lunedì mattina. Il cda era stato convocato a seguito della richiesta di quattro consiglieri per fare chiarezza sul doppio incarico al presidente Marcello Foa: anche in questo caso la questione verrà esaminata solo successivamente dalla ...