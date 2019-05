“Radio Sportiva” | clamoroso | “Guardiola è della Juve | firma per 4 anni”

juvedipendenza

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Guardiolantus, un binomio da sogno nel cassetto il quale potrebbe concretizzarsi in maniera immediata nel corsoprossime settimane. Di fatto, secondo quanto riportato da “Radio Sportiva”, Pep Guardiola avrebbe raggiunto un accordo totale con la società bianconera per un contratto di 4 anni. Una notizia trapelata nelle ultime ore dopo l’incontro a Milano … More

infoitsalute : Radio Sportiva - Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus. Contratto di 4 anni - DarioSG77 : RT @TUTTOJUVE_COM: Radio Sportiva - Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus. Contratto di 4 anni -