Corteggiata da tante donne… la rivelazione hot do Manuela Arcuri (Di mercoledì 22 maggio 2019) Manuela Arcuri ha confessato di aver subito il corteggiamento di molte donne: "Ho provato un certo imbarazzo". La 42enne di Agnani ha detto di aver subito il corteggiamento di un bel numero di donne nella sua vita: "Piacere alle donne è realmente un valore aggiunto. Siamo noi in fondo a muovere il mondo. È capitato e non le nascondo che ho provato un certo imbarazzo. Ho sempre temuto di ferirle, anche se non è mai stato difficile depistare certi approcci".



Dunque, la Arcuri, attuale concorrente di Ballando con le Stelle, ha spiegato anche: "Le donne nel corteggiamento non sono mai invasive e poi deve sapere che con il mondo gay ho sempre avuto un certo feeling. Quando finirà Ballando con le Stelle sarò la testimone di un amico che si unirà civilmente con il suo compagno".



