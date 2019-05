espresso.repubblica

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sono passati 27 anni dalle stragi di Falcone e Borsellino. Ancora oggi la rabbia per quello che è accaduto non si è placata. E ancora chiediamo di avere giustizia Il 23 maggio un lenzuolo contro la" Strage di Capaci, il racconto dopo l'esplosione"

espressonline : «Quella dannata estate del 1992 in cui la mafia mostrò la sua forza lasciandoci inermi». Di @lirioabbate - blogLinkes : «Quella dannata estate del 1992 in cui la mafia mostrò la sua forza lasciandoci inermi» - chase_demoon : Se riesco a prendere quella dannata borsa di studio per reddito andrà tutta in conto corrente come base per potermene andare via. -