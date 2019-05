Quali soluzioni si possono adottare in presenza di un microcarcinoma papillare della

F1 - Quali sono i problemi della Ferrari? Scarso rendimento delle gomme in gara : a Maranello si studiano le soluzioni : La Ferrari ha incominciato la stagione nel peggior modo possibile: appena tre podi in quattro gare disputate, quattro doppiette della Mercedes. Risultati al minimo storico (tre terzi posti in avvio di stagione sono ben poca cosa), strapotere del diretto avversario, monoposto con problemi di affidabilità come si è visto in Bahrein e davvero poco competitiva, errori dei piloti (Charles Leclerc si è schiantato contro un muro durante le qualifiche ...