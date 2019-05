Putin non è amato da tutti i nazionalisti europei

Meno Putin e più Trump. La svolta di Salvini è vera - ma qualcosa non torna : Roma. Ora che deve sperare in un aiuto americano per provare a uscire dal pantano libico, ora che si ritrova ad ambire a una benedizione di Washington per dare consistenza alle sue aspirazioni da premier, ecco che Matteo Salvini, d’incanto, prende le distanze dal Cremlino, tace sulla “follia” delle

Libia : Conte si appella a Putin - ma la "pax russa" non contempla Sarraj. E intanto scatta l'allarme terrorismo : Non ci resta che lo "zar". Dopo il cambio di "cavallo" da parte di Trump, all'Italia non resta che affidarsi a Vladimir Putin per provare a non essere tagliata fuori dalla partita libica, avendo puntato sul cavallo perdente: il primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al-Sarraj. Roma chiede a Mosca L'Italia di "lavorare insieme ad una soluzione" della crisi libica. Una crisi che si è ormai trasformata in una guerra per ...

Kim Jong-Un e Putin - consulto con messaggi a Trump. E il maresciallo si (tra)veste come il nonno : Tra bodyguard maratoneti e agenti in guanti bianchi, i retroscena del primo incontro fra lo zar e il leader nordcoreano. Due mesi fa, l’incontro fra Kim e il presidente americano

Vertice Putin-Kim - Mosca : non c'è alternativa a soluzione pacifica sul nucleare : Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono stretti la mano all'inizio del loro incontro a Vladivostok, in Russia. Al centro dei colloqui si prevede che ci sia la ...

Vertice in corso Kim-Putin a Vladivostok/ Le due nazioni non si incontravano dal 2011 : In corso il Vertice fra Kim Jong-un e Vladimir Putin in Russia, a Vladivostok: le due nazioni non si incontravano da 8 anni, dal 2011

Israele : Netanyahu ha Trump e Putin - non Sanders. Analisi e scenari del voto israeliano : Nella corsa elettorale sono stati questi i temi: si è parlato tanto di sicurezza e poco di economia. Netanyahu ha vinto grazie alle sue eccellenti relazioni con il presidente americano Donald Trump e ...

Fuori i russi. Trump non vuole cedere a Putin nella crisi in Venezuela : New York. Sabato tutti i media americani erano molto distratti dalla fine dell’inchiesta sul presidente americano Donald Trump del procuratore speciale Mueller e quindi è stato un buon momento per l’arrivo a Caracas in Venezuela di due aerei con quasi cento russi a bordo tra forze speciali ed espert