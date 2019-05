Psychonauts 2 sarà tra i protagonisti dell' E3 Coliseum con una demo

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Che ci crediate o no,2 arriverà entro la fine'anno e il prossimo mese vedremo finalmente il gioco in azione, dopo il trailer mostrato ai The Game Awards 2018, riporta Dualshockers.Come rivelato, una nuovadi2 è prevista per l'E3. Ma non solo il gioco farà la sua apparizione in questo panel, saranno presenti anche facce famose associate a Double Fine.Il directoro studio, Tim Schafer,presente all'evento al fianco del famoso attore Jack Black, che in passato ha lavorato con Double Fine su Brutal Legend. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su ciò che Schafer e Black faranno durante il panel, ma sicuramentedivertente da guardare.Leggi altro...

