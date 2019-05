Pronostico Malaga vs Real Zaragoza | Segunda Division 24-05-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 22 maggio 2019), 40^ giornata, analisi edi, venerdì 24 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi edella partita, in programma venerdì 22 maggio. Due squadre a caccia dei tre punti per obiettivi opposti. Ilper centrare la zona playoff a tre giornate dal termine, ilper la salvezza. All’andata, alla ”Romareda”, era il 13 gennaio quando ilsi impose per 0-2 grazie ai gol siglati da Ricca e Adrian Gonzalez.Come arrivano?Dopo un periodo di appannamento culminato con lo 0-1 subito in casa dal Mallorca, ilha detto addio alla promozione diretta, ma ha ripreso a macinare prestazioni e soprattutto punti. Intà ha ancora qualche possibilità, ma il Granada attualmente secondo e in vantaggio di 9 punti, a tre giornate dal termine, ...

cassapronostici : Pronostico Malaga – Real Zaragoza venerdì 24 maggio 2019 -