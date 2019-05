Programmi TV di stasera | mercoledì 22 maggio 2019

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda il 21 maggio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Programmi TV di stasera - martedì 21 maggio 2019. Su Rai1 «La Nostra Terra» - su Canale 5 «Come un gatto in tangenziale» : Sergio Rubini e Stefano Accorsi in La Nostra Terra Rai1, ore 21.25: La Nostra Terra – 1^Tv Film di Giulio Manfredonia del 2014, con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Nicola Rignanese. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Nel 1967 Cosimo Bonavita è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il podere Li Trizzi, ma vi rimane come fattore. Nel 1998 Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma ...

Programmi TV di stasera - lunedì 20 maggio 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con le inchieste di «Report» : Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano - La luna di carta - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Quando Angelo Pardo, informatore medico dalla vivace vita sentimentale, viene ucciso con un colpo a bruciapelo in casa sua, la pista più probabile è quella passionale. Montalbano però non si lascia ingannare dalle apparenze, tanto più che cominciano a saltar ...

Programmi TV di stasera - sabato 18 maggio 2019. La finale dell’ESC 2019 o la semifinale di Amici? : Mahmood Rai1, ore 20.35: Eurovision Song Contest 2019 – finale La finalissima della la 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest, condotta da Flavio Insinna e Federico Russo. 26 Paesi si contenderanno il titolo in questo evento musicale, in diretta da Tel Aviv. Nel dettaglio Flavio, Federico e Mahmood saranno protagonisti nell’anteprima dalle 20.35 circa alle 21.00, momento in cui comincerà la diretta mondiale. Eurovision ...

Programmi TV di stasera - venerdì 17 maggio 2019. Milly Carlucci - Liorni e Frassica giurati de «La Corrida» : Ludovica Caramis e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: La Corrida – Ultima Puntata Ultimo appuntamento con La Corrida, il varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio. Conduce Carlo Conti con la partecipazione di Ludovica Caramis. Grandi protagonisti saranno come sempre i dilettanti allo sbaraglio, che si esibiranno sul palco con un unico grande obiettivo: divertirsi e ...

Programmi TV di stasera - giovedì 16 maggio 2019. Su Rai3 Benicio Del Toro in «Escobar» : Benicio Del Toro in Escobar Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio – Replica Fiction di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Montalbano soccorre una ragazza che ha problemi con l’auto e che deve andare al porto turistico di Vigàta dove ha un appuntamento con la zia. Quando finalmente arriva Io yacht della zia — in ritardo, perché l’equipaggio ha trovato un ...

Programmi TV di stasera - martedì 14 maggio 2019. Su Rai1 «Sei mai stata sulla Luna?» : Sei mai stata sulla luna? Rai1, ore 21.25: Sei mai stata sulla Luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 15 maggio 2019. Su Rai3 «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.35: Coppa Italia Atalanta – Lazio - Finale Allo Stadio Olimpico di Roma si disputa la finale di Coppa Italia: in campo Atalanta e Lazio. Riflettori puntati sui goleador: i laziali allenati da Simone Inzaghi puntano su Ciro Immobile, mentre i nerazzurri, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, si affidano a Duván Zapata. Entrambe le squadre hanno vinto il trofeo in passato: l’Atalanta ha conquistato la Coppa ...

Programmi TV di stasera - lunedì 13 maggio 2019. Su Rai2 ultimo appuntamento con «Made in Sud» : Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragno - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2006, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Su una strada fuori Vigata viene trovato lo scooter abbandonato di una ragazza, Susanna Mistretta, che in quel periodo sta passando un momento difficile per la depressione della madre, ormai in fin di vita. Il Commissario trova nel suo fidanzato Francesco ...

Programmi TV di stasera - domenica 12 maggio 2019. Le Iene chiudono la stagione con l’aggressione a Giuseppe Morgante - sfigurato con l’acido dalla ex : Giuseppe Morgante a Le Iene Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuova puntata del programma di Fabio Fazio, con ospite Carlo Calenda, capogruppo della lista PD-Siamo Europei. E poi Roberto Saviano e Don Mattia Ferrari, giovane vicario parrocchiale di Nonantola, nella Diocesi di Modena che ha scelto di dedicarsi agli ultimi imbarcandosi sulla nave Mare Jonio. In studio Luca Parmitano, astronauta e militare italiano, Tito Stagno, indimenticato ...

