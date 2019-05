Prima il voto | poi la resa dei conti Il premier annuncia la tregua elettorale

Europee - il vero voto utile è non votare Pd. Ed è l’ultima chiamata Prima del buio assoluto : di Riccardo Mastrolillo La litania del “voto utile” viene ancora una volta intonata dal Partito democratico; ovunque ci giriamo c’è qualcuno, ben ammaestrato, che ci spiega la necessità di votare il Pd per contrastare la deriva sovranista. Il segretario del Pd, qualche giorno fa, ha spiegato in televisione la sua strategia: prendere più del 20% (fagocitando necessariamente il voto delle tre liste fuori dal Pd) con l’obiettivo di far ...

Gran Bretagna - intrusa d'Europa - va al voto Prima - con Theresa May in agonia : La conferma ufficiale è arrivata il 7 maggio, con una dichiarazione affranta del vice di Theresa May, David Lidington. “Non c’è più tempo per approvare l’accordo”, ha detto, mentre annunciava che anche il Regno Unito avrebbe partecipato alle elezioni europee, dopo il naufragio di tutte le possibilità che la Brexit si realizzasse prima che i cittadini dell’Ue fossero chiamati a votare ...

Piemonte - promozioni e aumenti al 30% dei dipendenti due mesi Prima del voto : ‘Piazzate persone fedeli in posti strategici’ : Una serie di “promozioni” a quasi un terzo dei dipendenti, con un aumento dello stipendio non irrilevante, approvate poco prima del voto. A pochi mesi dalle eventuali future nomine dei nuovi direttori generali della Regione Piemonte, e da un possibile spoils system, viene rinnovato il personale nelle posizioni apicali. Ma almeno la metà del punteggio necessario per queste “promozioni”, viene assegnato da quei dirigenti che potrebbero ...

Lega - arrestato il sindaco Gianbattista Fratus : magistrati scatenati Prima del voto : L'offensiva delle toghe non si ferma. Oggi è il turno di Gianbattista Fratus, sindaco di Legnano della Lega, arrestato in un'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale, condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Milano su disposizione della Procura della Re

Un convegno contro i "suprematismi in Europa". La comunità ebraica di Roma prende posizione Prima del voto : Giuseppe Conte fa un’operazione di pedagogia democratica. Da una parte è consapevole di come in Europa ci sia una recrudescenza di intolleranza nei confronti degli ebrei e dall’altra è rimasto profondamento impressionato dalle immagini di Casal Bruciato, dove una famiglia rom che ha diritto alla casa è stata contestata dagli altri residenti. Il premier unisce le due cose partecipando a una cerimonia con la ...

Luigi Di Maio - Prima del voto su Siri la vergogna estrema : "Perché Salvini lo protegge" : prima di incassare la vittoria politica, Luigi Di Maio spargeva veleno tra i 5 Stelle e dubbi maliziosi su Armando Siri. Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, fino a poche ore fa è stato difeso a spada tratta da Matteo Salvini, e solo un accordo politico prima del CdM tra il premier

'Nuovo Cinema Europa' - dal 19 aprile al 1 maggio alla Casa del Cinema : 13 film Prima del voto : Il 26 maggio si vota ed è bene farsi un'idea. In occasione delle prossime elezioni europee la Casa del Cinema di Roma, particolarmente attenta all'attualità politica e sociale, presenta da venerdì 19 aprile a mercoledì 1 maggio ' Nuovo Cinema Europa ' , un ciclo di film che vedono al centro la storia, l'idea e la realizzazione dell'unità europea. Il ciclo ...

Salvini : «Prima del voto vedrò Orbán» La tela per un'alleanza sovranisti-Ppe : E il nazionalismo soffiava, portato da un forte vento anche culturale, e dagli effetti di una crisi finanziaria diventata alla fine politica: un manifesto all'impotenza delle classi dirigenti. ...

Amici 2019 - la proposta di Loredana Bertè per la terza puntata : "Televoto alla Prima manche" : L'eliminazione di Ludovica, nel corso della seconda puntata di 'Amici 18', brucia ancora. In particolare, il giudice Loredana Bertè sembra non aver gradito l'uscita di scena della talentuosa cantante dei Bianchi di Ricky Martin. Così, nelle ultime ore, la cantautrice ha presentato una proposta choc alla produzione del programma di Maria De Filippi per mandare avanti chi merita davvero un posto in finale. Ecco uno stralcio della lunga ...

Salvini vuole un raduno per unire l’estrema destra dell’Europa Prima del voto : Salvini vuole un raduno per unire l’estrema destra dell’Europa prima del voto Il vicepremier italiano Matteo Salvini ha detto oggi che ospiterà una grande manifestazione di partiti nazionalisti e di estrema destra europei per promuovere una visione politica condivisa in vista delle elezioni parlamentari di maggio. Salvini è a capo del partito della Lega di […] More

Netanyahu in Russia : lo 'spot elettorale' pochi giorni Prima del voto in Israele : Lo spot elettorale da "grande statista" sarà girato giovedì prossimo a Mosca, quando Benjamin "Bibi" Netanyahu incontrerà al Cremlino, il player più importante oggi nella "partita" mediorientale: Vladimir Putin. Cinque giorni prima del voto, Bibi offre di sé l'immagine del politico, l'unico in Israele, che può contare sul sostegno o, comunque, della buona entratura, dei grandi della terra, a cominciare ...

Isola dei famosi - vince Marco Maddaloni. Ma Prima del televoto... Clamoroso gesto in diretta - roba da lacrime : È Marco Maddaloni il vincitore dell'Isola dei famosi 2019. Finale a sorpresa per l'edizione del reality numero 14, con la favorita della vigilia Marina La Rosa "bruciata" sul fil di lana. prima del verdetto del televoto, però, il campione del judo azzurro prestato alla tv ha voluto cucinare una bell

Ballando con le stelle 2019 - anticipazioni Prima puntata : cast - giuria e televoto - - : Per la prima puntata di questa 14a edizione scende in pista un "Ballerino per una notte" a dir poco eccezionale: Nicola Dutto , il primo motociclista professionista paraplegico al mondo. Tante le ...

Brexit - May spera in un quarto voto Prima di gettare la spugna : Secondo fonti di Downing Street, la premier Tory non crede che l’intesa sia morta del tutto, come le chiedono di riconoscere le opposizioni, e vuol continuare a cercare consensi alla Camera. Ma tutti gli scenari sono ancora aperti...