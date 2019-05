Premier | 4 | 2 miliardi dai ricavi da diritti tv internazionali

Ricavi record per la Premier League : 5 - 5 miliardi nel 2017/18 : Ricavi Premier League 2017 2018 – Ricavi record per i club di Premier League nella stagione 2017/18, ma il forte aumento dei costi per gli stipendi ha ridotto il profitto per le società inglesi, secondo l’analisi resa nota dal Deloitte Sports Business Group. Il fatturato delle squadre di Premier League è infatti cresciuto a 4,8 miliardi di […] L'articolo Ricavi record per la Premier League: 5,5 miliardi nel 2017/18 è stato ...