Prada dice basta alle pellicce Diventa fur-free

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Dalla collezioni donna primavera/estate 2020,dirà addio. L’azienda di moda“fur-”. Il gruppo italiano del lusso quotato ad Hong Kong non userà piùanimali per realizzare nuovi prodotti. La decisione è stata annunciata con la FurAlliance (Ffa, che riunisce oltre 50 organizzazioni in più di 40 paesi) ed è frutto di un dialogo positivo tra il Gruppo, Ffa, Lav e The Humane Society of the United States. Miucciaparla di un traguardo importante per il gruppo. “La ricerca e lo sviluppo di materiali alternativi - ha spiegato - consentirà all’azienda di esplorare nuove frontiere della creatività e di rispondere, allo stesso tempo, alla domanda di prodotti più responsabili”.si aggiunge ad altre aziende blasonate che avevano già ...

