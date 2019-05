huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) (Testo scritto con Emanuele Loreti, studente di Ingegneria Energetica all’Università Tor Vergata- Roma 2)Andando a spulciare i curricula dei futuri possibili eurodeputati – alcuni già in carica da 5 anni e che ben ci vogliono rimanere su quella poltrona, anche se 5 anni fa vi sono entrati senza conoscere l’inglese e magari con un semplice master in contabilità aziendale, come se questo fosse utile peri il Parlamento Europeo - abbiamo avuto modo di notare che tra essi c’è un bassissimo tasso diche ha avuto un percorso di studi o esperienze professionali tali che gli consentirà di trattare uno degli argomenti più importanti e strategici che il Parlamento Europeo possa ritrovarsi in agenda: l’.O meglio: una montagna dinecessaria a brevissimo per i Paesi emergenti e con un tasso di ...

aaquilas : RT @HuffPostItalia: Pochi esperti di energia candidati alle Europee, tragedia imminente - HuffPostItalia : Pochi esperti di energia candidati alle Europee, tragedia imminente - dinny_costa : @LGramellini Si figuri,in mezzo a molti lei è uno dei pochi informato ed educato nel rispondere. Certo capisco bene… -