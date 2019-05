Playoff Serie A Basket – Dito medio ai tifosi | James Nunnally chiarisce | “l’ho fatto | ma

Basket - gara-3 Playoff Serie A 2019 : sfida che può essere decisiva tra Avellino e Milano - match point per Sassari contro Brindisi : Per la Sidigas Avellino, l’AX Armani Exchange Milano, l’Happy Casa Brindisi e il Banco di Sardegna Sassari gara-3 delle rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff di Serie A rappresenta già uno snodo cruciale della postseason. Milano in gara-2 è riuscita a pareggiare i conti con Avellino dopo la sconfitta casalinga in gara-1 e ora che la Serie si trasferisce al PalaDelMauro le Scarpette Rosse di coach Simone Pianigiani proveranno a ...

Diretta Catanzaro FeralpiSalò/ Streaming video tv : lombardi avanti - Playoff Serie C - : Diretta Catanzaro FeralpiSalò , playoff di Serie C Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live ritorno 1turno nazionale.

Playoff NBA – Toronto travolge Milwaukee in Gara-4 - i Raptors graffiano i Bucks e riportano in parità la serie : La formazione canadese non lascia scampo agli avversari in Gara-4, sconfitti con il punteggio di 120-102 al termine di un match dominato Tutto da rifare per Milwaukee che, al termine di Gara-4, vede svanire il vantaggio ottenuto nella serie con Toronto. I Raptors infatti non lasciano scampo ai propri avversari davanti al proprio pubblico, asfaltandoli con il punteggio di 120-102. Una prestazione perfetta dal punto di vista offensivo per i ...

Playoff NBA 2019 : Toronto vince gara-4 e pareggia la serie contro Milwaukee : Tutto in parità. I Toronto Raptors si impongono anche in gara-4 e pareggiano la serie contro i Milwaukee Bucks. I canadesi vincono abbastanza nettamente per 120-102 e vanno sul 2-2 ed ora la finale di Eastern Conference ritorna in quel di Milwaukee per una gara-5 che promette scintille. Fattore campo, dunque, ancora rispettato nella serie. Kyle Lowry è il grande trascinatore dei canadesi con 25 punti a referto. Kawhi Leonard si ferma a ...

Playoff Serie B - Cittadella-Benevento 1-2 : Insigne e Coda ribaltano i veneti [FOTO] : 1/16 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia si portano sul 2-0. Trieste e Trento ancora sconfitte : La Vanoli Cremona e la Reyer Venezia concedono il bis anche in gara-2 e si portano sul 2-0 nelle loro rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff della Serie A di Basket. Cremona si è imposta per 89-81 contro l’Alma Trieste, mentre Venezia ha sconfitto la Dolomiti Energia Trento per 69-51. Partita molto combattuta al PalaRadi con i padroni di casa che alla fine riescono a spuntarla, conquistando anche il secondo punto nella Serie. ...

Basket - Playoff Serie A 2019 - Gara-2 : Cremona batte Trieste 89-81 e si porta sul 2-0 nella serie : In un’entusiasmante Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di serie A davanti ai suoi tifosi entusiasti la Vanoli Cremona ha battuto al PalaRadi per 89-81 l’Alma Trieste portandosi sul 2-0 nella serie. Nel primo quarto si segna tantissimo e dopo un 8-2 iniziale a favore di Cremona Trieste recupera e si va punto a punto, i padroni di casa dopo i primi dieci minuti sono avanti per 25-24, tra gli ospiti è strepitoso Justin Knox con 13 punti. La ...

Verona-Pescara : il Playoff di Serie B è su DAZN : E’ in programma domani sera allo Stadio Bentegodi di Verona la seconda semifinale di andata dei playoff di Serie B in cui l’Hellas ospiterà il Pescara. Sulla carta la sfida sembra essere all’insegna dell’equilibrio e appare piuttosto difficile indicare il nome di una delle due squadre come favorita. I padroni di casa sono riusciti a […] L'articolo Verona-Pescara: il playoff di Serie B è su DAZN è stato realizzato da ...

Playoff Serie A – Clamoroso Nunnally : dito medio agli ex tifosi di Avellino! : James Nunnally avrebbe rivolto un dito medio verso i tifosi di Avellino dopo il successo dell’Olimpia Milano al termine di Gara-2: gli ex tifosi infuriati con il cestista americano Stando a quanto riporta ‘Sportavellino.it’, nei momenti successivi alla sfida fra Olimpia Milano e Sidigas Avellino, Gara-2 dei quarti di finale Playoff della Serie A, sarebbe avvenuto un brutto episodio che avrebbe avuto James Nunnally come protagonista. Il ...

Playoff Serie B - Cittadella-Benevento è su DAZN : Dove vedere Cittadella Benevento in tv e streaming – I Playoff della Serie BKT entrano nel vivo. Questa sera, allo stadio “Tombolato”, il Cittadella affronterà il Benevento nella gara di andata valida per le semifinali. La formazione veneta – classificatasi al 7° posto in campionato – ha superato lo Spezia nel turno precedente, e ora […] L'articolo Playoff Serie B, Cittadella-Benevento è su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza ...