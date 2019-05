Playoff NBA – I Raptors si fermano anche con la… musica | vietate le canzoni di Drake in

Playoff NBA – Toronto travolge Milwaukee in Gara-4 - i Raptors graffiano i Bucks e riportano in parità la serie : La formazione canadese non lascia scampo agli avversari in Gara-4, sconfitti con il punteggio di 120-102 al termine di un match dominato Tutto da rifare per Milwaukee che, al termine di Gara-4, vede svanire il vantaggio ottenuto nella serie con Toronto. I Raptors infatti non lasciano scampo ai propri avversari davanti al proprio pubblico, asfaltandoli con il punteggio di 120-102. Una prestazione perfetta dal punto di vista offensivo per i ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i Golden State Warriors piegano ancora i Portland Trail Blazers dopo un overtime e volano alle Finals : I Golden State Warriors fanno per la quinta volta consecutiva il loro ingresso nelle NBA Finals. Gli uomini di Steve Kerr chiudono sul 4-0 la serie finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers dopo una partita combattutissima e terminata soltanto all’overtime (117-119). Per aggiungere storia ad altra storia, basta rivolgersi a Steph Curry e Draymond Green, i primi compagni a chiudere con una tripla doppia nella stessa ...

Playoff NBA – Antetokounmpo sincero : “ad Est senza LeBron James il cammino verso le Finals è apertissimo” : Giannis Antetokounmpo, autentico dominatore della Eastern Conference, ammette che il percorso dei Bucks è stato facilitato dall’assenza di LeBron James Giannis Antetokounmpo ha guidato i suoi Milwaukee Bucks in testa alla regular season della Eastern Conference, per poi portarli, con 8 vittorie e 1 sola sconfitta, dritti alla finale di Conference contro i Raptors. Per ora, le prime due gare contro Kawhi Leonard e compagni hanno premiato ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : terzo atto stellare tra Toronto e Milwaukee! Raptors in trionfo dopo due supplementari : Una sfida interminabile e spettacolare quella andata in scena nella notte italiana nella terza partita della serie tra Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, atto conclusivo della Estern Conference nei Playoff della NBA 2018-2019. La formazione di Nick Nurse si è imposta con il punteggio di 118-112 al termine di un incontro appassionante prolungatosi per ben due tempi supplementari. Nonostante la pessima serata di Giannis Antetokounmpo, la squadra ...

Playoff NBA – Lillard confessa : “Warriors? Ci ho provato - ma è come sbattere contro un muro” : Damian Lillard non è riuscito a guidare i Blazers al successo in Gara-3 della Finale di Conference contro gli Warriors: la stella di Portland spiega la difficoltà nell’affrontare la difesa Warriors Gara-3 della Finale di Conference fra Blazers e Warriors doveva essere quella della svolta. I Blazers, sfruttando il fattore campo, avrebbero dovuto provarle tutte per riaprire una serie che li vedeva fortemente sfavoriti, ma grazie ad un ...

NBA Playoffs 2019 : i Golden State Warriors vincono anche a Portland e ora sono ad un passo dalle Finals : Inesorabili. I Golden State Warriors passano anche al Moda Center di Portland in gara-3 e ora sono davvero ad un passo dalle Finals 2019, le loro quinte consecutive (con tre edizioni già vinte). Stephen Curry e compagni, infatti, vincono 110-99 in casa dei Trail Blazers, con l’ennesima dimostrazione di superiorità che conferma la bontà di un sistema che, anche senza Kevin Durant, rende i californiani di un altro pianeta rispetto a tutto il ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee si porta sul 2-0 nella serie di finale a Est contro Toronto : In gara-2 delle finali di Eastern Conference i Milwaukee Bucks si portano sul 2-0 nella serie sconfiggendo nettamente i Toronto Raptors per 125-103 grazie al solito Giannis Antetokoumpo, che inizia il match in maniera emblematica: sul primo possesso, rimbalzo d’attacco e schiacciata; sul secondo possesso, stoppata su Marc Gasol; sul terzo possesso, un’altra schiacciata. Il tutto in 51 secondi: i padroni di casa non molleranno mai la leadership ...