Playoff Basket | il fattore campo è un fattore davvero | Milano si rialza | le altre pronte

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia si portano sul 2-0. Trieste e Trento ancora sconfitte : La Vanoli Cremona e la Reyer Venezia concedono il bis anche in gara-2 e si portano sul 2-0 nelle loro rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff della Serie A di Basket. Cremona si è imposta per 89-81 contro l’Alma Trieste, mentre Venezia ha sconfitto la Dolomiti Energia Trento per 69-51. Partita molto combattuta al PalaRadi con i padroni di casa che alla fine riescono a spuntarla, conquistando anche il secondo punto nella Serie. ...

Basket - Playoff Serie A 2019 - Gara-2 : Cremona batte Trieste 89-81 e si porta sul 2-0 nella serie : In un’entusiasmante Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di serie A davanti ai suoi tifosi entusiasti la Vanoli Cremona ha battuto al PalaRadi per 89-81 l’Alma Trieste portandosi sul 2-0 nella serie. Nel primo quarto si segna tantissimo e dopo un 8-2 iniziale a favore di Cremona Trieste recupera e si va punto a punto, i padroni di casa dopo i primi dieci minuti sono avanti per 25-24, tra gli ospiti è strepitoso Justin Knox con 13 punti. La ...

Basket - Gara-2 Quarti Playoff Serie A : Cremona e Venezia provano l’allungo - Trieste e Trento cercano la rivincita : Stasera seconda tappa delle Serie dei Quarti di finale dei Playoff di Serie A per quattro squadre: alle 20.30 al Palasport Mario Radi di Cremona saranno di fronte la Vanoli Basket e l’Alma Trieste, seconda e settima nella regular season, mentre alle 20.45 al Palasport Taliercio di Mestre si affronteranno l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino, terza e sesta squadra del campionato. Le due gare-1 sono state giocate ad altissima ...

Cremona-Trieste - Gara-2 Quarti Playoff Serie A Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Al Palasport Mario Radi di Cremona è in programma questa sera il secondo atto dei Quarti di finale dei payoff di Serie A tra i padroni di casa della Vanoli Basket e l’Alma Trieste, rispettivamente seconda e settima squadra della regular season. In gara-1 i lombardi di coach Meo Sacchetti hanno faticato, tanto che nel corso del terzo quarto sono stati sotto anche di 6 lunghezze ma nel finale Drew Crawford con 4 tiri liberi decisivi e 21 punti ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano si ritrova in gara-2. L’Olimpia pareggia la serie con Avellino : L’Olimpia Milano vince gara-2 e pareggia la serie contro la Sidigas Avellino. La squadra di Pianigiani si ritrova al Forum, dove vince per 76-61 e centra il punto dell’1-1. James Nunnally segna 19 punti ed insieme a lui è decisivo anche Curtis Jerrells con 18, mentre alla Sidigas non bastano i 23 punti di un sempre ottimo Kiefer Sykes. Mercoledì la serie si trasferisce ad Avellino per una gara-3 infuocata. Avellino ricomincia da dove ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : è show al PalaSerradimigni - Sassari batte ancora Brindisi e sale sul 2-0 nella serie : E’ una notte di grande spettacolo, quella che al PalaSerradimigni vede il Banco di Sardegna Sassari superare nuovamente l’Happy Casa Brindisi con il punteggio di 106-97 e andare sul 2-0 nella serie di quarti di finale che mette di fronte le due formazioni. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco andranno ora in terra pugliese, tra due giorni, per cercare di chiudere subito i conti e volare in semifinale con un certo anticipo sulla tabella ...

Playoff Serie A basket – Milano stende Avellino e riequilibra la serie - Sassari non lascia scampo a Brindisi : L’Olimpia supera davanti al proprio pubblico Avellino e si porta sull’1-1 nella serie, nuovo successo invece per Sassari che scappa già sul 2-0 L’Olimpia Milano cancella la sconfitta di Gara-1 contro Avellino e si impone in Gara-2, stendendo gli avversari con il punteggio di 76-61. Grande prestazione degli uomini di Pianigiani che, dopo un avvio alquanto deludente, alzano i giri del motore già a partire dal secondo ...