Planetwin365 lancia la Planetpass Card per celebrare il finale di stagione DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Si chiamae regala un bonus a tutti coloro che si registrano su.it a partire dal 25 maggio e fino al 16 giugno, ovvero nel pieno della conclusione dei principali appuntamenti sportivi nazionali e internazionali. L’iniziativa è dedicata a tutti gli appassionati di calcio e non solo, come recita il claim della campagna: “Vivi con noi ogni”. Si tratta di un progettoto da, tra i principali operatori nel mercato italiano gaming e betting, in collaborazione con SportWeek, il settimanale allegato a La Gazzetta dello Sport. Proprio la rosea lancerà l’iniziativa sulle edizioni del 22, 23 e 24 maggio. La, in edicola con il prossimo numero di SportWeek, regala 5€ ad ogni nuovo iscritto da utilizzare in scommesse sportive sul sito ufficiale dell’operatore, con la possibilità di accedere al piano welcome bonus...