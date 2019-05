Piemonte | promozioni e aumenti al 30% dei dipendenti due mesi prima del voto | ‘Piazzate

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Una serie di “” a quasi un terzo dei, con un aumento dello stipendio non irrilevante, approvate pocodel. A pochidalle eventuali future nomine dei nuovi direttori generali della Regione, e da un possibile spoils system, viene rinnovato il personale nelle posizioni apicali. Ma almeno la metà del punteggio necessario per queste “”, viene assegnato da quei dirigenti che potrebbero essere in procinto di lasciare i loro uffici, garantendo quindi una continuità politica rispetto al loro incarico. Il quotidiano La Stampa, nell’edizione di domenica, ha dato notizia della tappa finale di un bando interno con cui 863regionali dei circa 2.600 hanno raggiunto una posizione organizzativa o apicale che vale da un minimo di alcune centinaia di euro al mese fino a mille euro in più. Si tratta di ruoli di ...

