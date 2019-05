Perché e quando si somministra il radioiodio per l’ablazione della tiroide?

Perché bisogna proteggere i cani quando fa caldo : I cani sono sensibili al freddo, tanto che quando le temperature sono basse devono essere adeguatamente protetti, ognuno secondo le sue esigenze (ce ne siamo occupati qui). Soffrono anche il caldo. E’ l’argomento di oggi. Le alte temperature possono essere molto pericolose per i cani, addirittura mortali. Il fatto è che i pelosi non regolano la temperatura corporea sudando, come fanno gli umani. Lo fanno tramite la respirazione e la ...

Perché non si devono tosare i cani quando fa caldo : Oban, il nostro cane, è un collie a pelo lungo. Nella pratica, ha una pelliccia importante, che tra le sue caratteristiche ha che non odora e non spela. E’ un lassie, come è popolarmente nota la sua razza, ma di un colore diverso dal protagonista dei film per cui incuriosisce e ci fermano spesso (purtroppo lui è veramente timido e non da nessuna confidenza :( ). D’estate tanti lo fanno per commentare che poverino deve soffrire ...

Il “Fenomeno” Ronaldo a gamba tesa : “perchè quando perde il Barcellona non è mai colpa di Messi?” : Il Fenomeno Ronaldo ha parlato delle colpe di Messi nell’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League Il Fenomeno Ronaldo è uno che di gare importanti ne ha giocate a bizzeffe. Il brasiliano ha colto l’occasione per bacchettare i cronisti rei d’aver coccolato un po’ troppo Messi negli ultimi giorni. L’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League è anche un po’ colpa sua: “A ...

Perché le lucertole non muoiono quando perdono la coda? : La lucertola è senza ombra di dubbio il rettile più comune sul nostro territorio: possiamo trovarla nei centri urbani, in campagna, in montagna e addirittura al mare. Può sembrare strano ma la lucertola è sempre di più allevata come animale da compagnia: in questo articolo vedremo le principali caratteristiche, curiosità e varietà di questo affascinante rettile. (altro…) The post Perché le lucertole non muoiono quando perdono la coda? ...

Festa della Mamma 2019 - quando è e Perché si festeggia : Il mese di maggio secondo la definizione cattolica è considerato “mariano” dedicato alla figura della Madonna, madre di tutte le madri. Una tradizione relativamente recente per i tempi della Chiesa visto che risale al Settecento. Una scelta direttamente associata al periodo del rifiorire della natura, il cuore della primavera, e alla tradizione pagana delle feste dedicate a eventi stagionali e climatici. La Festa della Mamma, che in Italia si ...

Festa della mamma 2019 - la data 'ballerina'. Quando cade - e Perché - : In America, invece, la Festa è più 'politica', legata ai movimenti che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe , attivista ...

Grande Fratello 16 - Barbara D'Urso rimprovera Daniele per le frasi omofobe : "Quando entro nella Casa è Perché sono molto incazzata!" : Le frasi omofobe e il termine "checca" ripetuto più volte da Daniele, concorrente del Grande Fratello 16, durante la settimana, e riferito al cantante Cristian Imparato, non sono sfuggiti né al web, né ovviamente alla conduttrice Barbara D'Urso.Daniele, durante una chiacchierata con altri ragazzi, ha anche utilizzato l'espressione "Lo bullizzo", sempre riferita a Cristian.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Barbara D'Urso rimprovera ...

Sampaoli : 'Ecco Perché Messi soffre tanto quando gioca con l'Argentina' : "Ho allenato il miglior giocatore del mondo, non so se è il migliore della storia, però ha segnato più di 600 gol in Europa e ha infranto tutti i record, ma arriva nel suo Paese e viene criticato". ...

Ecco Perché i fan sono delusi quando incontrano Scarlett Johansson dal vivo : L'attrice, che perfino la scienza ha giudicato «fisicamente perfetta», ha raccontato il commento a dir poco assurdo di un fan Facebook Twitter Pinterest È una delle donne più belle del mondo, eppure perfino Scarlett Johansson ...

Misofonia - cosa è e Perché non sopportiamo chi fa rumore quando mastica : Il rumore di chi mastica per alcune persone è insopportabile, a tal punto da spingerle ad allontanarsi. Si tratta di un disturbo definito nel 2000 come Misofonia, ovvero «odio per il suono». Chi ne soffre non avverte solo una sensazione di fastidio, ma soffre di un vero e proprio malessere che talvolta sfocia in rabbia e reazioni violente. Pochi erano gli studi su questa condizione. Ora una ricerca, pubblicata su Current Biology, fornisce nuove ...

Perché meravigliarsi del risultato delle elezioni in Ucraina quando in Italia... : ... i cui parlamentari sono controllati da una pseudo piattaforma informatica, gestita da un'azienda che lavora, va, alle sue dipendenze e che, adesso, stabilisce il grado di ortodossia politica di ...

Il tempo vola quando invecchiamo : uno nuovo studio spiega Perché : «Il tempo vola». Sì, non a tutte le età, però. Ci sono attimi che sembrano lunghi come una vita e mesi che passano senza neanche accorgersene: lo scorrere del tempo, la dimensione che forse più di tutte influisce sulla nostra vita, il suo protrarsi senza ragione o la sua velocità, sono stati studiati per anni, e a parte interessanti teorie, ad una soluzione non si è ancora arrivati. Di sicuro c’è la diversa percezione dello scorrere del tempo in ...

"Ci dicono che facciamo troppo rumore quando facciamo l'amore solo Perché siamo lesbiche" : Due ragazze fanno l'amore troppo rumorosamente e dicono di essere state bullizzate da decine di studenti. Come riporta Il Gazzettino, le protagoniste di questa vicenda sono Giulia Bellomia, 27enne romana e studentessa di psicologia, e Luana Strada, 21enne originaria di Ostuni e iscritta alla facoltà di lingue. Entrambe vivono nella casa universitaria dell'Esu Copernico di via Tiepolo a Padova."Io no ho mai avuto problemi né in ...