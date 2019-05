Pensioni alte | tagli da giugno e prima rata degli arretrati

Pensioni alte 2019 : quali assegni sono esclusi dal taglio : Come annunciato in campagna elettorale dal vice premier, Luigi Di Maio, arriva il taglio alle Pensioni alte per l’anno 2019. Il via libera definitivo è giunto direttamente dall’INPS, con la Circolare n. 62 del 6 maggio 2019, la quale recepisce le novità normative introdotte in merito dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 261 e ss. della L. n. 145/2018). La disposizione legislativa stabilisce che i soggetti titolari di un trattamento ...