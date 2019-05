Pedullà insiste | Sarri è l’uomo della Juventus

ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2019)torna a parlare disul Corriere dello Sport. Non termina la telenovela legata al successore di Allegri, ma sembra sempre più chiara la strada che scarta tutti i pretendenti fino ad arrivare al tecnico toscano. I nomi accostati: Guardiola e Klopp sono strade sbarrate, Deschamps si è tirato fuori, Mourinho mai stato veramente interpellato. Per Pochettino le voci del suo addio al Tottenham sono sempre piùnti, ma la società proverà a tentarlo con un rinnovo e comunque l’ingaggio dell’allenatore è alto. Restano le due piste italiane, Inzaghi e. Per Inzaghi il futuro si capirà dopo l’incontro con Lotito, mache restail vero nome nell’agenda di Paratici. Tutto è possibile ovviamente parlando di mercato, ma gli indizi sembrano andare in un’unica direzione, quella del toscano che ha stuzzicato la ...

