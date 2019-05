Password degli utenti Suite non protette | Google ammette la falla 

agi

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Non solo Facebook e Twitter: ancheha scoperto tra i suoi server un archivio dinon cifrate e potenzialmente accessibili ai dipendenti dell'azienda. L'archivio, la cui esistenza è stata rivelata dastessa con un comunicato sul suo blog, risale a quattordici anni fa e contiene le chiavi accesso di un numero non precisato di account G, che comprende i servizi a pagamento forniti alle aziende. Come precisato dal colosso tecnologico, non è stata trovata traccia di un uso improprio dell'archivio, che comunque era custodito all'interno dei server dell'azienda e non accessibile dall'esterno. Versione a pagamento dei servizi di, Gè un pacchetto di servizi forniti ad aziende e organizzazioni. Ciascun ente può gestire email e account dei propri dipendenti in modo diretto, garantendo l'accesso ai servizi in cloud dell'azienda e a canali di ...

