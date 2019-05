Parto nella cascina dell’eroina La donna | Mio figlio è il sole che mi farà uscire

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Mioè ilche mi faràda questo inferno”. La 28enne ucraina che haritodell’eroina” di Rogoredo non ha mai avuto dubbi: vuole tenere il, andare in una comunità e curare la sua dipendenza. Con lui, ne uscirà.La, nel corso della gravidanza ha continuato ad assumere eroina, ilè nato mostrando i segni dell’astinenza. Per questo adesso si sta discutendo delle sue sorti: la Procura del Tribunale per i minorenni ha avanzato richiesta di adottabilità.Si legge sul Corriere della sera:Quando è arrivata alla clinica Mangiagalli, portata dalla polizia e dall’ambulanza, aveva in tasca ancora una dose. Adesso, trattata col metadone, guarda attraverso il vetro il neonato in culla, che sta bene anche se combatte ancora, come lei, con ...

