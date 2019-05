Parco dell' Appia antica | è Simone Quilici il nuovo direttore

Parco Nazionale della Sila : incontri con gli alunni per una “Scuola Plastic Free” : Ieri mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Taverna (CZ), gentilmente messa a disposizione dal Sindaco per l’occasione, si è svolto il primo di una serie di incontri con gli alunni delle prime tre classi della Scuola Primaria nei Comuni ricadenti nel Parco Nazionale della Sila. Il progetto “Scuola Plastic FREE – Porta in zaino la borraccia del Parco”, fortemente voluto dal Commissario Straordinario ...

Papa Francesco ?a Napoli - ecco i dettagli della visita : in elicottero al Parco Virgiliano : Manca poco più di un mese al ritorno a Napoli di Papa Francesco, «a distanza di quattro anni dalla sua intensa ed emozionante visita pastorale alla Comunità...

Il mondo misterioso dei pipistrelli agli “Incontri di Natura” del Parco Nazionale dell’Aspromonte : Gli “Incontri di Natura” giungono a metà percorso: il ciclo di eventi promossi e organizzati dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, arriva al suo sesto appuntamento. Giovedì 16 maggio, a Reggio Calabria, sono di scena i pipistrelli, i Chirotteri (in termini scientifici). Creature ...

Amatrice - quel Parco della speranza dove l'arte cura le ferite del terremoto : Alessandra Benignetti Il parco giochi "Padre Minozzi" di Amatrice - Foto di Prisca Tozzi Ad un anno dall'inaugurazione del parco giochi "Padre Minozzi" arriva l'appello dell'Associazione Concessionari di Giochi Pubblici: "Non spegnete i riflettori su Amatrice" I nomi di battesimo delle 249 vittime del sisma del 24 agosto del 2016 impresse sulle tessere colorate saldate tra loro a formare un puzzle rappresentano la forza di ...

Boom di visitatori al Parco della Maremma per i ponti di Pasqua e Primo Maggio : ... con nuovi itinerari, nuove modalità di fruizione, promozione, accoglienza e politica dei prezzi sta dando i risultati attesi. Positivo anche il riscontro dei visitatori per la presenza di guide ...

L’impianto-modello per i rifiuti speciali chiude con un utile di 1 - 6 milioni di euro e annuncia l’installazione di un nuovo Parco fotovoltaico da 1 megawatt : Approvato oggi il bilancio di Barricalla Spa, la società che gestisce l’omonimo impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, considerato un modello a livello europeo per gli alti standard di sicurezza e di gestione. Nell’anno del 30° anniversario della Società (i primi conferimenti risalgono infatti al 1988) il bilancio chiude con un utile di 1,6 milioni di euro. Un risultato importante che tiene già conto sia dei significativi ...

Parco Valentino – Mazda festeggia i 30 anni della MX-5 : ecco come partecipare [GALLERY] : La Mazda MX-5 30th anniversary Edition prodotta in soli 3000 esemplari, sia soft top che tettuccio rigido, adotta il 2,0 L da 184 con cambio manuale e riceve l’esclusiva tinta ‘Racing Orange’ per la carrozzeria Il prossimo 22 giugno, a margine del Salone del Valentino, Mazda festeggerà il compleanno della roadster più amata al mondo, con un raduno in grande stile al Parco Dora di Torino e una parata nel centro del ...

... appuntamento in 8 punti diversi della Terraferma e ritrovo al Parco Priaghetto per spettacoli e giochi : Ancora pochi giorni alla 20edizione di Bimbimbici, la pedalata in famiglia promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare la mobilità sostenibile e diffondere l'uso delle ...

Sicilia : domani inaugurazione della nuova sede del Parco dei Monti Sicani : “domani, Giovedì 9 Maggio alle ore 10 e 30 a Palazzo Adriano, inaugureremo la nuova sede del Parco dei Monti Sicani. Da circa un anno il Parco Regionale dei Monti Sicani ha deciso di essere protagonista nel panorama regionale non soltanto per la tutela degli ambienti naturali ma anche per le azioni di valorizzazione del territorio e soprattutto della “Comunità del Parco””. Lo ha annunciato poco fa Luca Gazzara, Commissario ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : il recupero ambientale il tema degli “Incontri di Natura” : Quarto “Incontro di Natura” questa settimana a Reggio Calabria: giovedì 9 maggio il ciclo di conferenze organizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, affronta un tema interessante per chi si occupa di gestione del territorio. Sarà il direttore del Parco, Sergio Tralongo, a ...

Reggio Calabria : bambina aggredita al 'Parco della Mondialità' - parlano i genitori : Una ragazzina di appena 12 anni, nei giorni scorsi, mentre trascorreva un tranquillo pomeriggio presso un noto parco giochi della città, è stata aggredita brutalmente da un aggressore ancora non identificato. Secondo quanto riferito da alcune fonti locali, la bambina sarebbe stata prima strangolata e successivamente brutalmente picchiata. La ragazzina al termine dell’aggressione ha riportato una frattura con lacerazione del setto nasale e ...

Sicilia : giovedì 9 Maggio inaugurazione della nuova sede del Parco dei Monti Sicani : “Un’importante protocollo per esportare i Monti Sicani nel mondo, promuoverli e creare una serie di attività legate all’educazione ambientale. giovedì 9 Maggio durante l’inaugurazione della nuova sede dell’Ente Parco dei Monti Sicani di Palazzo Adriano verrà firmato il protocollo di intesa tra l’Ente Parco e l’Aigae. È il quarto Parco Regionale dopo Madonie, Nebrodi ed Alcantara a siglare questo protocollo”. Lo ha ...

Il Parco divertimenti della Motor Valley invita tutti all’autodromo di Modena : aperte le iscrizioni ai Motor1days : Supercar, suv, city car e auto familiari: dalla pista alla strada, passando per il tracciato offroad, nella due giorni che...

Alla scoperta 'dell'Oggetto Misterioso' della provincia di Enna : il Parco Minerario di Floristella Grottacalda : ...numerosi comuni della provincia di Enna come lo stesso capoluogo e Valguarnera visto che nel secolo scorso l'attività estrattiva e quella agricola hanno rappresentato la spina dorsale dell'economia ...