Paperino compie 85 anni: a Milano parte il Festival del fumetto Disney

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Al via sabato 25 maggio il "del" che ripercorre la storia dia 85dalla nascita. Fino al 22 giugno dieci eventi nei Mondadori store d'Italia in compagnia di alcuni tra i fumettisti più noti, tra cui il Maestro Giorgio Cavazzano che per l'occasione ha realizzato un disegno inedito.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...