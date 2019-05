Pamela Prati lascia l’Aicos Management e prende le distanze da Eliana Michelazzo

Pamela Prati - nuova ipotesi choc : Federica Benincà parla a Mattino 5 : Federica Benincà a Mattino Cinque: nuove rivelazioni sul caso Pamela Prati Federica Panicucci non poteva non parlare del caso Pamela Prati nella diretta di oggi di Mattino 5. In studio, oltre agli opinionisti fissi della trasmissione, è apparsa Federica Benincà che ha lanciato nuove, e sconvolgenti, ipotesi sulla triste vicenda che vede protagonista la showgirl. Secondo quanto riportato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Pamela ...

Pamela Prati rompe con Eliana : rescisso il contratto con la Aicos Management : La notizia che è circolata nella giornata di ieri su un incontro segreto in corso tra Pamela Prati e il suo avvocato Irene Della Rocca, in queste ore ha trovato conferma in un comunicato che è stato diramato per fare un'importante precisazione. La showgirl, infatti, ha deciso di interrompere definitivamente qualunque rapporto professionale con Eliana Michelazzo e l'ha fatto rescindendo il contratto che aveva con la Aicos Management. La Prati si ...

A Live Non è la D’Urso Eliana Michelazzo Svela la Verità su Pamela Prati : C’è trepidante attesa per la prossima puntata di Live – Non è la D’Urso, il nuovo format in prima serata condotto dalla celebre Barbarella Nazionale, che non perde occasione per scuotere l’opinione pubblica con argomenti sempre molto forti e chiaccherati. Nella prossima puntata un ospite speciale Svela la Verità sul Pamela Prati Gate! Nella puntata in onda il 22 Maggio di Live Non è la D’Urso ospite in studio ci ...

Pamela Prati lascia l'agenzia di Eliana Michelazzo : la nota ufficiale : Siamo giunti a pochi passi dall'epilogo del Pamela Prati gate? Secondo gli ultimi colpi di scena di oggi sì. La showgirl coinvolta nel matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone ha messo la parola fine ai rapporti con l'Aicos Management Group di Eliana Michelazzo.La conferma è arrivata tramite una nota diramata dal suo avvocato: Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia ...

Pamela Prati lascia l'agenzia di Eliana Michelazzo : Siamo giunti a pochi passi dall'epilogo del Pamela Prati gate? Secondo gli ultimi colpi di scena di oggi sì. La showgirl coinvolta nel matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone ha messo la parola fine ai rapporti con l'Aicos Management Group di Eliana Michelazzo.La conferma è arrivata tramite una nota diramata dal suo avvocato: Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia ...

Pamela Prati lascia l’agenzia Aicos e prende le distanze da Eliana Michelazzo – il comunicato stampa : La showgirl sarda ha deciso di risolvere il contratto con l'Aicos Management Group, l'agenzia di Eliana Michelazzo si cui era direttrice.

Live Non è la D'urso - puntata 22 maggio 2019 : caso Pamela Prati - la verità di Eliana Michelazzo : Nuovo appuntamento, questa sera, per Live Non è la D'urso, dalle 21,20, in diretta, su Canale 5.La puntata di questa sera avrà una durata differente (fino alle 23,35 per via delle elezioni, a seguire) ma si preannuncia molto interessante, a Livello di gossip ed esclusive.prosegui la letturaLive Non è la D'urso, puntata 22 maggio 2019: caso Pamela Prati, la verità di Eliana Michelazzo pubblicato su TVBlog.it 22 maggio 2019 09:15.

Pamela Prati lascia l'agenzia di Eliana - la sorella della showgirl : 'Non sta bene' : Si continua a parlare del caso del momento che vede protagonista Pamela Prati, la quale aveva annunciato in diretta televisiva in più programmi di essere pronta per il matrimonio, salvo poi annullare tutto a poche ore dalla fatidica data. In queste ore è emerso che il matrimonio della Prati sarebbe saltato perché la showgirl non avrebbe mai avuto un compagno. Il tanto citato Mark Caltagirone in realtà non esisterebbe, così come ha svelato Eliana ...

Pamela Prati tira fuori nuovamente Mark Caltagirone : “Volete essere me - noi ci amiamo e andiamo avanti” : Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone nonostante le confessioni delle manager La manager di Pamela Prati, come tutti sapranno, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Live Non è la d’Urso. E in tale circostanza quest’ultima ha dichiarato che Marco Caltagirone non esisterebbe, mettendo così nei guai Pamela Prati. Tuttavia quest’ultima, nonostante queste rivelazioni, pare davvero non voler … Continue reading Pamela Prati tira ...

Pamela Prati sarebbe pronta a dire la verità sul matrimonio : l'incontro con l'avvocato : Il caso delle presunte finte nozze di Pamela Prati si arricchisce di nuovi clamorosi particolari e diventa sempre di più un 'giallo'. Nelle ultime ore, una delle due manager della Prati, Eliana Michelazzo, ha scelto di dissociarsi da tutta questa vicenda che sta 'appassionando' gli Italiani e ha confessato che, in realtà, tale Mark Caltagirone non sarebbe mai esistito. Dopo questa clamorosa confessione, però, ecco che la Prati sarebbe pronta a ...

Sorella Pamela Prati : spunta la sua verità su Marco Caltagirone : Pamela Prati e Mark Caltagirone: la Sorella della soubrette rompe il silenzio Ormai non si fa altro che parlare su ogni organo d’informazione di Pamela Prati e Marco Caltagirone. E le ultime rivelazioni fatte da Eliana Michelazzo ha messo ancora di più nei guai la popolare starlette de Il Bagaglino. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè poco fa il giornalista Giuseppe Candela per Dagospia ha contattato telefonicamente nientepopodimeno che ...

Pamela Prati e il giallo del matrimonio - parla la sorella : «Non sta bene e l'avete tartassata paurosamente» : Tra colpi di scena e dichiarazioni continua il giallo del matrimonio di Pamela Prati e il promesso sposo, il fantomatico imprenditore Marco, per gli amici Mark, Caltagirone. Dall?annuncio dato...

Caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo in un video di 10 anni fa : "Ho visto che qualcuno ha dubitato del mio matrimonio..." : Eliana Michelazzo, oramai ex agente di Pamela Prati, sarà protagonista della puntata speciale di Live - Non è la D'Urso che andrà in onda domani sera, su Canale 5.Alcune dichiarazioni dell'agente ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono già state rese note: la Michelazzo, infatti, ha messo in forte dubbio, scriviamo così, sia l'esistenza di Mark Caltagirone, il futuro sposo di Pamela Prati, che quella di Simone Coppi, suo compagno da ...

Pamela Prati racconta la verità all'avvocato - Eliana Michelazzo lascia la Aicos e va in questura : Le ultime sulla soap "moglie e mamma"? Eccole. Anche Pamela Prati avrebbe deciso di svuotare il sacco. Lo racconta Dagospia: "La showgirl in questo momenti si sta recando dal suo avvocato Irene Della Rocca a rivelare la sua verità sul caso Mark Caltagirone. Cosa racconterà al legale? E cosa faranno con queste dichiarazioni? Ah, saperlo...". Quale sarà la verità di Pamela: ribadirà l'esistenza del suo promesso sposo, Mark Caltagirone, ...