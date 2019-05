Palermo | prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero | denunciato operaio Secondo

Palermo - prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero : denunciato 52enne : Percepiva 300 euro mensili di reddito di cittadinanza, ma contemporaneamente lavorava in nero in un cantiere edile di Palermo. A scoprire il “furbetto” sono stati i carabinieri della stazione di Partanna Mondello insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro: la denuncia è scattata per un cinquantaduenne.Continua a leggere

Palermo in Serie C - Rino Foschi : “Vergogna! C’è da prendere atto che siamo in un paese particolare…” : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata A caldo, le impressioni di alcuni componenti della società e ...

Risultati Serie B 38^ giornata - diretta live : il Cittadella la riprende a Palermo

Palermo : 'Vengo a prendermi un caffè' - così banda spaccaossa indicava stanze degli orrori : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Sto venendo a prendermi il caffè... sono già qui". Era questa una delle frasi usate al telefono da Rita Mazzanares per far intendere al suo interlocutore di aver bisogno della sua abitazione per fratturare le ossa alla vittima di turno. La banda spaccaossa, sgominata

Questore Palermo a bimbi Brancaccio - 'riprendetevi il futuro' : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Essere qui a Brancaccio in un quartiere abitato da tantissima gente onesta significa riappropriarsi del territorio, delle proprie radici e affrancarci da un futuro che può e deve essere diverso per i mille ragazzi che sono qui. Un piccolo esercito che deve riprendersi

