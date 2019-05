Palermo | nuovi imprenditori pronti a entrare nel club

L’annuncio di Adriano Varrica (m5s) - Palermo il cantiere navale riceverà 75 milioni per il rilancio - nuovi posti di lavoro : L’annuncio arriva direttamente da Adriano Varrica del Movimento 5 Stelle, il cantiere navale di Palermo verrà rilanciato grazie ai fondi in arrivo “Dopo anni di declino, rilanceremo concretamente il cantiere navale di Palermo dal punto di vista produttivo e occupazionale grazie al MoVimento 5 Stelle”. A dirlo Adriano Varrica, deputato alla Camera e vice capogruppo … Continue reading L’annuncio di Adriano Varrica (m5s), Palermo ...

Cessione Palermo - i nuovi proprietari si presentano : tutti i progetti per il futuro : Cessione Palermo – “Assicurare continuita’ aziendale ripianando i debiti e programmando il futuro”. Si sono presentati così i dirigenti di Arkus Network, la holding guidata dall’imprenditore Salvatore Tuttolomondo che ha rilevato le quote societarie del Palermo. “I nostri primi passi saranno l’estinzione dei debiti – dice nella conferenza stampa Tuttolomondo, uomo forte del gruppo e direttore ...

Cessione Palermo - clamoroso : i nuovi proprietari sono fascisti! La Sinistra si arrabbia [DETTAGLI] : “La societa’ Palermo Calcio non puo’ finire in mano ad una societa’ controllata da un sistema finanziario legato alle forze fasciste europee. Siamo preoccupati per un scelta che ci sembra inaccettabile. Non puo’ diventare la succursale di una holding neo-nazista: sarebbe una ferita per la storia della citta’, per i cittadini palermitani e per i tifosi rosanero”. Lo affermano i consiglieri comunali ...

Il Volo a Matera e Palermo - biglietti in prevendita per i nuovi concerti : Il Volo a Matera e Palermo per due appuntamenti a giugno e a luglio. Due nuovi concerti si aggiungono al tour estivo del trio pop-lirico che quest'anno festeggia i suoi primi 10 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dalla prima apparizione TV a Ti lascio una canzone. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno portato la loro musica all'estero prima di un "riposizionamento" in Italia. Il trionfo a Sanremo con Grande Amore ...

Giorgia a Genova e Palermo - i nuovi concerti del Pop Heart Summer Nights : Giorgia a Genova e Palermo in estate: due nuovi appuntamenti si aggiungono alla tournée estiva in programma a supporto del nuovo disco di cover. Pop Heart rivela il cuore pop di Giorgia e verrà presentato attraverso una serie di appuntamenti nei palasport italiani fino al 24 maggio per poi proseguire con una ripresa estiva dal 2 luglio. Due nuovi appuntamenti si aggiungono alla tranche estiva del tour di Giorgia: il 2 luglio l'artista sarà a ...

Palermo : sindacati scrivono a Orlando - 'subito concorso per nuovi autisti Amat' (2) : (AdnKronos) - Il bando di concorso promesso e ancora fermo al palo. "Crediamo che non sia più rinviabile l’emanazione di un nuovo concorso. Solo con nuovo personale l’Amat potrà superare le difficoltà richiamate e garantire un servizio pubblico efficiente - aggiungono - Del resto è dai primi anni ’9

Palermo : sindacati scrivono a Orlando - 'subito concorso per nuovi autisti Amat' : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Una lettera aperta al sindaco di Palermo Leoluca Orlando per chiedere un bando di concorso per l'assunzione di nuovi autisti Amat e, nell'attesa, il ritorno al lavoro dei 99 interinali che "per circa 18 mesi, a partire dal 2017, hanno guidato i bus dell’azienda di tras

Danza : compagnie internazionali e nuovi artisti - torna a Palermo 'ConFormazioni' : Palermo, 2 apr. (AdnKronos) - Quattro compagnie estere da Grecia, Spagna, Belgio e Francia, con spettacoli in prima nazionale. E ancora, per la prima volta a Palermo, la storica compagnia 'AbbonDanza e Bertoni' insieme al Collettivo Cinetico e i coreografi Daniele Ninarello, Luna Cenere e Davide Val