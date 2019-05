Orsi e lupi | Fugatti propone una nuova gestione al ministro Costa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio, ha scritto oggi aldell’Ambiente, Sergio, chiedendo l’apertura di unafase didella presenza dei grandi carnivori, “al fine di far evolvere ulteriormente l’approccio gestionale e di fornire risposte efficaci e tempestive alle popolazioni locali interessate”.“il rilascio, su richiesta argomentata della Provincia, di un’autorizzazione all’eventuale rimozione aperta ma condizionata”. “Aperta – scrive– in quanto non riferita ad un caso specifico predeterminato, e condizionata, in quanto pone una serie di condizioni che devono essere accertate prima della sua eventuale attuazione”. Tra quelle piu’ significativeaccenna al superamento di un numero di 40 esemplari di orso e ad ...

