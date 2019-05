Orange Is the New Black | la stagione finale in arrivo quest’estate su Netflix

nerdgate

(Di mercoledì 22 maggio 2019)la rivoluzionaria serieIs the Newgiungerà al termine. Oggi,rilascia il video di annuncio e le prime immagini della settima e ultima, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 26 luglio. Per sei stagioni indimenticabiliIs The Newha affrontato senza timore alcune delle tematiche umane più rilevanti e difficili del nostro tempo. Nella, le detenute di Litchfield dovranno scendere a patti con una difficile verità: la prigione le ha cambiate per sempre. Piper affronta a fatica la vita all’esterno della prigione, mentre nel carcere di massima sicurezza la quotidianità va avanti senza di lei, ingiusta e corrotta come sempre. L’amicizia tra Taystee e Cindy è ancora appesa ad un filo, Gloria e lo staff della sua cucina devono affrontare il nuovo regime di Polycon, la condanna all’ergastolo di ...

OnlyTrvstMyself : Raga una serie tipo The Society, il detenuto (non orange is the new black perché l’ho già vista) oppure quella che… - LAUREN_LOUIS_ : RT @esserregi: L’ULTIMA STAGIONE DI ORANGE IS THE NEW BLACK ESCE IL 26 LUGLIO NON SONO FOTTUTAMENTE PRONTA VOGLIO PIANGERE #oitnb https://t… - ghiblaway : No ragazzi orange is the new black mi manca troppo, non dovevano uscire quelle immagini. Soprattutto perché adesso… -