Orange is the New Black 7 su Netflix dal 26 luglio | gli indizi di Taylor Schilling sul

(Di mercoledì 22 maggio 2019)is the New7 ha finalmente una data d'uscita: la dramedy firmata Jenji Kohan tornerà suil 26per un'ultima stagione. La storia si soffermerà sulle sorti delle detenute di Litchfield dopo il trasferimento nelle nuove prigioni. Come abbiamo visto nel finale della sesta stagione, infatti, ognuna di esse dovrà andare incontro a un destino diverso.Piper, per esempio, è uscita di prigione con cinque mesi di anticipo, mentre la sua neosposa Alex deve ancora scontare quattro anni. Ancora più difficile la situazione di Taystee, condannata all'ergastolo per un delitto che non ha commesso, e di Blanca, trasferita in un nuovo centro di detenzione per immigrati e prossima alla deportazione.Secondo quanto dichiarato dais the New7 indagherà come le detenute accettino il fatto di essere state cambiate per sempre dagli anni trascorsi in ...

