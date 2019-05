blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) C'è chi si deve ancora riprendere dai finali di The Big Bang Theory e di Game of Thrones, eci ricorda che un'altra serie che ci ha tenuto compagnia per tanto tempo sta per finire. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato oggi la data di uscita della settima eddiis The New, una delle sue prime serie tv originali, lanciata prima ancora chediventasse il colosso che è oggi.Le ragazze del Litchfield saluteranno il pubblico il 26. Da quella data potremo scoprire i destini delle protagoniste, chi ancora in carcere, chi no, accomunate da sogni e paure per il proprio futuro.ha anche rilasciato le prime immagini dell', tra cui si vede Piper (Taylor Schilling) affrontare con difficoltà il mondo esterno, dopo essere stata rilasciata in anticipo; mentre Alex (Laura Prepon) è ancora in prigione.prosegui la ...

tvblogit : Orange Is The New Black 7, l'ultima stagione dal 26 luglio 2019 su Netflix (Video) - SerieTvserie : Orange Is The New Black 7, l'ultima stagione dal 26 luglio 2019 su Netflix (Video) - rositawho : RT @jaureguiklacu: L’ULTIMA STAGIONE DI ORANGE IS THE NEW BLACK ESCE IL 26 LUGLIO NON SONO FOTTUTAMENTE PRONTA VOGLIO PIANGERE #oitnb https… -