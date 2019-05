Operatori telefonici Rimborsi per le bollette a 28 giorni | si va verso una soluzione

Pezzotto Tv - Lega Serie A - Sky e Dazn fanno causa agli Operatori telefonici : Finisce in tribunale La Lega Calcio fa causa agli operatori telefonici colpevoli di essere conniventi con la pirateria televisiva. È la notizia che troviamo su Repubblica a firma del sempre ottimo Marco Mensurati una delle migliori firme del giornalismo italiano. È una delle due notizie portate dal giornalista. L’altra, non meno significativa, è che in Lega hanno stimato che i clienti di Pezzotto tv – ormai la chiamano così – hanno ...