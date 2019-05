Ogni pancia ha la sua dieta I consigli della nutrizionista

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Non è solo una questione di peso. È di più: è tutta una questione di. Per liberarsi dei chili di troppo, dei centimetri ma soprattutto dei fastidi addominali, le motivazioni e la buona volontà spesso non bastano. Il punto di partenza è la forma: basta osservarsi allo specchio. La forma può essere a punta, tonda, a pera, a rotoli o infine a ciambella.“è unica - dice Serena Missori endocrinologa funzionale e ideatrice del Metodo Missori-Galli - e come tale deve essere trattata. Ecco perché con la medicina funzionale biotipizzata ognuno può far pace con la sua, dimagrire in chili e centimetri e sentirsi in salute e felice”. Bastano 4 settimane per risolvere i disturbi più comuni: gonfiore, grasso addominale, colite, gastrite. Ci sono però un po’ ...

