Oggi si ricorda Santa Rita da Cascia | IMMAGINI | FRASI e VIDEO per gli auguri di buon

Oggi Antonio Megalizzi avrebbe compiuto 30 anni : Rai Radio 3 lo ricorda in uno speciale : Aveva solo 29 anni quando i terroristi lo hanno coinvolto in una guerra che non era sua. Antonio Megalizzi aveva soltanto tanta voglia di lavorare per rendere l'Europa un posto migliore. Con la sua passione animava il progetto Europhonica, una web Radio europea. L'attentato dell'11 dicembre al mercatino di Natale a Strasburgo ha interrotto per sempre il sogno di quel giovane giornalista.Continua a leggere

Audrey Hepburn compirebbe Oggi 90 anni : la ricorda con amore suo figlio : Lei invece aveva l'arte del sorriso e la capacità di stupirsi sempre della bellezza del mondo, di un viaggio, di un gesto, di un incontro. Senza mai essere diventata snob. Poiché da ragazzina, negli ...

25 aprile - sono per metà armena. E per me anche Oggi è un giorno da ricordare : di Manuela Avakian Pensavo di essere per metà armena. Poi è arrivata l’attualità fatta di barconi, di porti chiusi, di migranti e politicanti schiava di una strumentalizzazione senza soluzione di continuità. Tutti commentati, commiserati, compresi o condannati da chi non ha mai attraversato il mare, né il deserto. Da chi non ha conosciuto la paura vera, né la fame. Così ho capito di essere anche armena. Ho compreso finalmente perché il mio cuore ...

TFA Sostegno - Oggi e domani test preselettivo : cosa sapere e ricordare : oggi 15 aprile e domani 16, si terrà il test preselettivo del TFA Sostegno 2019. I docenti si sono preparati alla prima prova, che permetterà insieme a quella scritta e a quella orale di accedere al corso e ottenere la specializzazione. In queste settimane abbiamo pubblicato diversi articoli utili al superamento di questa prova, che potrebbe essere utile ripassare prima di iniziare. test preselettivo TFA Sostegno: arrivare pronti Per arrivare ...

Salvini contro M5S : "Finché sono ministro io i porti restano chiusi". A Monza ricorda il carabiniere ucciso nel FOggiano : Il ministro dell'Interno rivela: "Di nuovo indagato per sequestro di persona a Siracusa, è stata chiesta l'archiviazione". Sulle polemiche per il caso Cucchi: "Eventuali errori di pochi non possono ricadere su migliaia di uomini e donne in divisa"

TFA Sostegno - Oggi e domani test preselettivo : cosa sapere e ricordare : oggi 15 aprile e domani 16, si terrà il test preselettivo del TFA Sostegno 2019. I docenti si sono preparati alla prima prova, che permetterà insieme a quella scritta e a quella orale di accedere al corso e ottenere la specializzazione. In queste settimane abbiamo pubblicato diversi articoli utili al superamento di questa prova, che potrebbe essere utile ripassare prima di iniziare. test preselettivo TFA Sostegno: arrivare pronti Per arrivare ...

Oggi arriva l’ora legale - ricordate di spostare le lancette in avanti : (foto: Corbis Images) È giunto quel periodo dell’anno in cui spostare avanti le lancette di un’ora: stamattina avreste infatti dovuto regolare tutto gli orologi. Dalla notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo si torna a godere dei benefici dell’ora legale (almeno in termini di giornate più lunghe). Non tutti amano il cambiamento ma per i favorevoli il tema è sempre quello del risparmio energetico (anche se non mancano visioni ...