Nuova maglia Inter | presentata la divisa per la stagione 2019 2020 FOTO ...

La Nuova maglia Nike dell’Inter : È stata presentata dalla squadra femminile: la novità è l'inserto a strisce diagonali sul petto, ripreso dalla seconda maglia del 1989/90

L'Inter e la Nike hanno lavorato alla Nuova maglia 2019-2020 che esordirà nella prossima gara Interna contro l'Empoli L'Inter e la Nike hanno presentato oggi la Nuova maglia home 2019-2020. Per la prima volta l'Inter affida alle calciatrici della squadra femminile nerazzurra il lancio della Nuova divisa a conferma del grande impegno del Club e di Nike rivolto alla crescita del calcio femminile.

La stagione è ormai agl sgoccioli e si avvicina così un momento a cui tengono sempre in modo particolare diversi club, quello in cui avremo la possibilità di conoscere le divise che saranno indossate nel 2019-2020. Il Como, al centro di uno dei momenti più importanti della sua storia dopo gli ultimi anni decisamente disastrati, ha lanciato un sondaggio tra i tifosi per la nuova maglia.

Daniele De Rossi si prepara all'ultima gara con la maglia della Roma. Un match che disputerà indossando la nuova divisa da gioco del club, che sarà dunque utilizzata domenica alle 20.30 contro il Parma, nell'ultima partita del campionato di Serie A. La maglia è decorata con dei fulmini, che riprendono

Puma e il Milan presentano il nuovo home kit che, in occasione del centoventesimo anniversario dei rossoneri, trae ispirazione da uno degli anni di maggior successo del Club. L'home kit AC Milan 2019/20 celebra i successi del 1969 con un design audace ed elegante che rende onore allo stile di gioco rivoluzionario espresso dal Club cinquant'anni fa. Nel 1969, infatti, il Milan è diventato il protagonista del calcio europeo.

Nuova maglia Milan, nella gara odierna i rossoneri metteranno in mostra la divisa che utilizzeranno nella prossima stagione. Sarà una maglia un po' retrò, con le strisce molto strette ed i soliti colori rossoneri. Il collo molto stretto ed accollato senza particolari fronzoli. Al primo impatto la maglia piace, a differenza di quella

Inter - Nuova maglia da trasferta 2020 : foto/ Verde acqua con inserti nero e oro : Inter, la nuova maglia da trasferta 2020 dovrebbe essere di colore Verde acqua con degli inserti nero e oro. Ecco le immagini circolanti

Debutterà nell'ultima partita di campionato in programma sabato 18 maggio contro il TSG 1899 Hoffenheim la nuova maglia Home 2019 2020 di 1. FSV Mainz 05 realizzata da Lotto Sport Italia, l'azienda Italiana leader nelle calzature e nell'abbigliamento per lo Sport e il tempo libero. La nuova divisa presenta un design che combina modernità e tradizione. La maglia si caratterizza per un look total red e richiama i colori sociali del club.

Giovanni Carboni si era già messo in luce al Tour of the Alps, risultando tra i giovani più attivi in corsa. In diverse occasioni era apparso al fianco di big come Vincenzo Nibali e Rafal Majka nei momenti d'alta tensione, dimostrando una condizione ottimale in vista del Giro d'Italia 2019. La sua Bardiani-CSF lo sapeva sin da quando ha deciso di ingaggiarlo lo scorso anno che sarebbe stata una buona scelta per il futuro.

Valerio Conti è la nuova maglia rosa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, che nelle cinque tappe precedenti era stata indossata da Primoz Roglic. Lo sloveno l'aveva conquistata a Bologna, dopo la crono inaugurale, e ha dovuto cederla quest'oggi al 26enne corridore romano, arrivato al traguardo alle spalle di Fausto Masnada che si è aggiudicato la tappa.

Il Manchester United e Adidas hanno presentato la nuova divisa da gioco dei Red Devils per la stagione 2019/2020. Il design classico della divisa rende omaggio alla stagione 1998/1999, in cui lo United ha conquistato Premier League, FA Cup e UEFA Champions League. Vent'anni dopo, questo rimane un risultato straordinario.