Nuoto | Ruta Meilutyte travolta dallo scandalo doping | la lituana si ritira a 22 anni

Nuoto - Ruta Meilutyte evita tre controlli anti-doping : rischia una pesante squalifica : Una ennesima brutta notizia scuote il mondo del Nuoto. La lituana Ruta Meilutyte, campionessa olimpica (a 15 anni) e detentrice del record del mondo dei 100 rana, ha saltato ben tre controlli anti-doping e, di conseguenza, rischia di subire una pesante squalifica. La situazione per la vincitrice di Londra 2012 non è certo edificante, dato che secondo quanto riportato dalla Federazione Nuoto della Lituania, avrebbe evitato tre controlli a ...