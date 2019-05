Nuoto | Ruta Meilutyte si ritira a 22 anni La campionessa lituana rischiava una

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del. Laolimpica nei 100 rana femminili di Londra 2012Meylutite ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. L’atleta, che appena 15enne era salita sul gradino più alto del podio a Cinque Cerchi, ha deciso di dire basta a 22, essendo reduce da un periodo molto complicato. La, che vanta anche un oro nei 100 e un argento nei 50 rana nei Mondiali 2013 a Barcellona (Spagna) e un argento nei 100 rana nella rassegna iridata 2015 a Kazan (Russia), era lontana dal suo status d’eccellenza che tutte le avevano riconosciuto ed era finita al centro di un caso intricato di doping. Nello specifico la ranista, come confermato dalla stessa federazione, non era stata trovata nei luoghi che aveva dichiarato alla FINA per effettuare i controlli. Una triplice violazione nelle seguenti date: il 22 ...

