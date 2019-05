Non ditelo a Ciacci | il programma in onda sul web con lo stylist di Detto Fatto

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Si chiama Noned è il nuovotrasmesso sulla web-tv di 361 Magazine: sarà uno spazio dove parlare di gossip, costume e televisione. Il padrone di casa, lo si intuisce dal titolo, è Giovanni, il celebree volto televisivo die Live - Non è la d'Urso. Al suo fianco, come presenza fissa, ci sarà Cecilia Capriotti. Ma in ogni puntata, caricata settimanalmente sulla web-tv, interverranno numerosi ospiti.Presenti nel cast fisso anche Elenoire Ferruzzi e Fabiano Minacci del sito Bitchyf. Gli ospiti? Dai p0rnostar Malena e Stefano Axe, a Jo Squillo, passando per Max Bertolani, l’ex fidanzato di Pamela Prati, pronto a scatenare i rumors con confessioni scioccanti.Non: ilinsul web con lodipubblicato su TVBlog.it 22 maggio 2019 13:18.

